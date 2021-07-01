Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri´nde serinlettiler

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Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 2 kişi, yük taşımakta kullandıkları atı Seyhan Nehri´nde yüzdürerek serinletti.

Kavurucu sıcakların hissedilmeye başladığı Adana´da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken, termometreler ise güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Kentte iki kişi, yük taşımada kullandıkları atı, Seyhan Nehri´nde yüzdürerek serinletti. Arabasından ayırdıkları atı bir süre nehirde gezdiren bu kişiler, daha sonra bölgeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-01 10:06:31



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