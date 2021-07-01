Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü

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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA´nın Feke ilçesinde Durdu Kızılok (62), tartıştığı komşusu Mehmet Aydın Akçam (52) tarafından av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldü.

Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Kızılyer Mahallesi´nde meydana geldi. Bahçede Durdu Kızılok ile komşusu Mehmet Aydın Akçam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Akçam, av tüfeğini alarak kadının bahçesine geri döndü. Mehmet Aydın Akçam, kaçmaya çalışan Durdu Kızılok´u sırtından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Kızılok´un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızılok´un cansız bedeni ambulansla Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2021-07-01 17:33:02



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