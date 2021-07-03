Britt Assombalonga Adana Demirspor’da

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu Britt Assombalonga’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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