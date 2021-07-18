Firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, hakkındaki kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan Halil A. (41), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `hırsızlık´ ve `dolandırıcılık´ suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Halil A.´nın yakalanması için çalışma başlattı. Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi´ndeki evde saklandığı tespit edilen Halil A., düzenlenen baskınla yakalandı. Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-18 09:48:44
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