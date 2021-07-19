Adana'da 414 sikke ve 84 tarihi obje ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin 2 eve yaptığı operasyonda 414 sikke ile 84 tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 2 evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Evlere operasyon düzenleyen ekipler, dolaplara gizlenmiş 414 sikke ile 84 tarihi obje ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-19 10:11:26



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