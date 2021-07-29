Tekel bayisinden 50 bin lira değerinde sigara çalan 2 şüpheli yakalandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da gece yarısı kapısını kırıp girdiği tekel bayisinden 50 bin liralık sigara ve dizüstü bilgisayar çalan Hasan D. (41) ile ona gözcülük yapan Sadık A. (38), yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "O an alkollüydüm. Alkolden cesaret alıp, borçlarımı ödemek için çaldım" diyen Hasan D. tutuklandı, Sadık A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi´nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Ramazan K., yaklaşık 50 bin liralık sigara ve dizüstü bilgisayarının çalındığını görüp polise haber verdi.

BİRİ BÜFEYE GİRDİ, DİĞERİ GÖZCÜLÜK YAPTI

İhbar üzerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, saat 03.30 sıralarında büfeye gelen iki kişiden birinin kapı göbeğini patlatarak içeri girdiğini, diğerinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi. Ekipler, soygunun ardından özel halk otobüsüne bindiği belirlenen şüphelilerin, Hasan D. ve Sadık A. olduğunu tespit etti.

`ALKOLLÜYDÜM´ SAVUNMASI YAPTI

Adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Büfeye girip sigara ve bilgisayarı çalan Hasan D. emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Hasan D.´nin, "Borçlarımı ödemek için çaldım. O an alkollüydüm. Alkolden cesaret alıp yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan D. tutuklandı, Sadık A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-29 10:48:52



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