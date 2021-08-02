Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü (2)



YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adana´da santralde nöbet tuttuğu sırada, sabaha karşı kalp krizi geçirip hayatını kaybeden itfaiye eri Mustafa Kılınç için meslektaşları tarafından cenaze töreni düzenlendi. İtfaiye erinin görev yaptığı ve aynı zamanda hayatını kaybettiği Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı avlusunda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Kılınç´ın ailesi ve çok sayıda iş arkadaşı katıldı. Törende konuşan Karalar, görev başında hayatını kaybeden Kılınç´ın şehitlik mertebesine ulaştığını ve itfaiye şehitleri için ayrılan özel bir şehitliğe defnedileceğini söyledi. Yakınları, uzun süre Kılınç´ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından itfaiye erinin cenazesi konvoyla Kabasakal Mezarlığı´na götürülüp burada defnedildi.Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-08-02 13:18:39



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