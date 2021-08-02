Adana'da orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangına helikopterlerle havadan arazözlerle karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Küçükçınar Mahallesi ise kırsal kesimindeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri de bölgedeki söndürme çalışmalarına destek verdi.Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-08-02 19:09:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.