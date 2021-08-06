Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı

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Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Saimbeyli ilçesinde Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün çıkan yangına hemen havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla ekipler müdahaleyi gece boyunca karadan sürdürdü. Yangın, kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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