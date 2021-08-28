Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!



Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da geçen yıl yapılan PKK/KCK operasyonunda yakalanıp, tutuklanan İbrahim Karakaş´ın el konulan bilgisayarında yapılan incelemede, YPG´nin sözde `asayiş´ adını verdiği birimde çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Polis, fotoğraflardaki bir kişinin YPG adına 2014 yılında faaliyet gösteren Ahmet Resul (44) olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Resul, Kandil´den, Suriye´nin Ayn el-Arab kentine gelen PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah kullanımı ve araç kullanma teknikleri eğitimi verdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü belirlenen İbrahim Karakaş, 2020 yılında Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan Karakaş´ın bilgisayarında yapılan incelemede ekipler, daha önceden silinmiş dosyalara ulaştı. Dosyalarda terör örgütü YPG´nin sözde `asayiş´ adı verdiği biriminde araç içerisinde çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı. Yapılan incelemede fotoğrafta bulunan araç sürücüsünün Ahmet Resul olduğu, Şanlıurfa´da yaşadığı saptandı.

ŞANLIURFA´DA YAKALANDI

Şanlıurfa´da teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonla yakalanan Resul´un 6 yıldır Şanlıurfa´da yaşadığı, su kuyusu açma işinde çalıştığı ortaya çıktı. Adana´ya getirilen Resul, YPG´nin sözde `asayiş´ adı verilen biriminde gönüllü görev aldığını ve YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu itiraf etti.

KANDİL´DEN GELEN PKK´LILARDAN EĞİTİM ALMIŞ

Suriye´nin Ayn el-Arab kentinde yaşadığını ve 2014 yılında YPG´nin bölgeye ele geçirmesinin ardından örgüte katıldığını anlatan Resul, 2015 yılında DAEŞ´in Kobani´de saldırı düzenlemeye başlamasının ardından korkup Türkiye´ye geldiğini söyledi. Resul ayrıca Kandil´den gelen PKK/KCK´lı teröristlerin kendilerine uzun namlulu silah, araç kullanma teknikleri eğitimini verdiğini iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI

2021-08-28 12:04:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.