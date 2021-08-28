Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş

Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da geçen yıl yapılan PKK/KCK operasyonunda yakalanıp, tutuklanan İbrahim Karakaş´ın el konulan bilgisayarında yapılan incelemede, YPG´nin sözde `asayiş´ adını verdiği birimde çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Polis, fotoğraflardaki bir kişinin YPG adına 2014 yılında faaliyet gösteren Ahmet Resul (44) olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Resul, Kandil´den, Suriye´nin Ayn el-Arab kentine gelen PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah kullanımı ve araç kullanma teknikleri eğitimi verdiğini söyledi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü belirlenen İbrahim Karakaş, 2020 yılında Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan Karakaş´ın bilgisayarında yapılan incelemede ekipler, daha önceden silinmiş dosyalara ulaştı. Dosyalarda terör örgütü YPG´nin sözde `asayiş´ adı verdiği biriminde araç içerisinde çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı. Yapılan incelemede fotoğrafta bulunan araç sürücüsünün Ahmet Resul olduğu, Şanlıurfa´da yaşadığı saptandı.
ŞANLIURFA´DA YAKALANDI
Şanlıurfa´da teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonla yakalanan Resul´un 6 yıldır Şanlıurfa´da yaşadığı, su kuyusu açma işinde çalıştığı ortaya çıktı. Adana´ya getirilen Resul, YPG´nin sözde `asayiş´ adı verilen biriminde gönüllü görev aldığını ve YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu itiraf etti.
KANDİL´DEN GELEN PKK´LILARDAN EĞİTİM ALMIŞ
Suriye´nin Ayn el-Arab kentinde yaşadığını ve 2014 yılında YPG´nin bölgeye ele geçirmesinin ardından örgüte katıldığını anlatan Resul, 2015 yılında DAEŞ´in Kobani´de saldırı düzenlemeye başlamasının ardından korkup Türkiye´ye geldiğini söyledi. Resul ayrıca Kandil´den gelen PKK/KCK´lı teröristlerin kendilerine uzun namlulu silah, araç kullanma teknikleri eğitimini verdiğini iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI
2021-08-28 12:04:47
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