Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

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ADANA,(DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı;aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı olsun. Samet Aybaba´ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2021-08-29 13:48:54



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