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Dalında renkli pamuk

DHA

Dalında renkli pamuk


Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)'BEYAZ Altın' olarak adlandırılan pamuğuyla ünlü Adana´da geçen yıl 60 dönümde araştırma-geliştirme amaçlı yetiştirilen kahverenginin açık ve koyu tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar bu yıl yaklaşık 200 dönüme ekildi. Çeşitlerin 2014 yılında tescilini yaptıran Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil, doğal renkli bu ürünler sayesinde tekstilde kanserojen tehlikesinin önüne geçmeyi, sürdürülebilir ve çevreci üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.
İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinatörlüğündeki Çukurova'nın Renkli Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2014 yılında tescil ettirilen kahverengi tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar geçen yıl araştırma ve geliştirme amacıyla 60 dönümde yetiştirilirken, bu yıl 200 dönüme ekildi. Enstitü Müdürü Dr. Abdullah Çil, doğal renkli bu ürünler sayesinde tekstilde kanserojen tehlikesinin önüne geçmeyi, sürdürülebilir ve çevreci üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Proje sayesinde çiftçiler için de katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkardıklarını kaydeden Çil, sözleşmeli ekim yaparak üretimi artırdıklarını anlattı. Çil, bu ürünleri eken çiftçilerin 1,5 kat fazla destekleme primi alacaklarını söyledi.
HEM TARIMDA HEM TEKSTİLDE İYİ BİR TİCARET ARACI
Açık ve koyu kahverengi ürünlerin verimini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Dr. Çil, şunları söyledi:
"Son dönemlerde daha fazla çevreci olmamız gerektiğini düşündüğümüz için bu projeye başladık. Kanserojen madde ihtiva eden kumaşların özellikle bebeklerimiz tarafından giyilmesi çok fazla sorun arz ediyor. Ayrıca, kimyasal boyama işi maliyetli bir iş, bir kilo kumaşı boyadan arındırmak için 103 litre su kullanılıyor ve bu kullanımın arıtması mümkün olmuyor. Türk tekstiline Avrupa başta olmak üzere tüm dünya önem veriyor. Sarıgelin ve Gelincik çeşitlerimizi yaygınlaştırmak için hem çiftçimize hem özel sektöre birçok alanda tanıtımlar yaptık. Bazı tekstil şirketleri ve ünlü markalar da bu projeye destek verdi. Tarımda alternatif ürün, tekstilde ise çevreci olması nedeniyle iyi bir ticaret aracı. Renkli pamuğun Adana markası olması adına çalışmalar yapıyoruz."
Çil, renkli pamuklardan üretilmiş kıyafetlerin tanıtımı için 2 Ekim´de defile düzenleneceğini sözlerine ekledi. Öte yandan, birkaç hafta sonra bölgedeki renkli pamukların hasat edileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN
2021-09-03 12:16:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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