Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (5)

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ERDOĞAN, GENÇLERLE 'UZUN İNCE BİR YOLDAYIM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi´nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından Halk Ozanı Aşık Veysel´in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-10-09 23:14:38



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