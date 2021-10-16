Adana’da “Cono Aşiretine” operasyon: Çok sayıda gözaltı var Adana’da “Cono Aşireti” olarak bilinen gruba şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da “Cono Aşiretine” operasyon: Çok sayıda gözaltı var Adana’da “Cono Aşireti” olarak bilinen gruba şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon yapıldı

İHA

Adana’da “Cono Aşiretine” operasyon: Çok sayıda gözaltı var Adana’da “Cono Aşireti” olarak bilinen gruba şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon yapıldı

Adana’da gasp, hırsızlık, yağma, aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen “Cono Aşiretine” helikopter destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırıp evlere girerek çok sayıda şüpheliyi yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen “Cono Aşiretine” yönelik operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon şafak vakti başladı. Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Söz konusu şüphelilerin evlerinde arama çalışmaları yapılırken özel harekat timleri mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili detaylar ilerleyen saatlerde Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli polis, tartıştığı kahvehaneci ve akrabasını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Emekli polis, tartıştığı kahvehaneci ve akrabasını ...
Emekli polis kahvehanede dehşet saçtı: 2 ölü
YEREL HABERLER Emekli polis kahvehanede dehşet saçtı: 2 ölü
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı Kırmızı ışıkta geçen otomobil, başka bir araçla çarpışıp takla attı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 ...
Kavşakta hafif ticari araçlar çarpıştı: 2'si bebek, 13 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta hafif ticari araçlar çarpıştı: 2'si bebek, ...
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: ...
Adana'da görme engelliler için bisiklet turu etkinliği
YEREL HABERLER Adana'da görme engelliler için bisiklet turu ...
Adana'da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı İl ...
Adana´da ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 200'e yakın kişi gözaltında
YEREL HABERLER Adana´da ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 200'e ...
Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlar için ortak çalışma
YEREL HABERLER Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlar ...
Bober: "İki ülke arasında köprü olmak istiyoruz" Adana Rus Dili, Kültür, Danışmanlık, Gelişim ve İşbirliği Derneği açıldı
YEREL HABERLER Bober: "İki ülke arasında köprü olmak ...
Sahte polis kimliği, rozet ve telsizle 'narkotik uygulaması'na çıktılar
YEREL HABERLER Sahte polis kimliği, rozet ve telsizle 'narkotik ...
Çetin: "Adana’nın sorunları ancak el birliğiyle çözülür"
YEREL HABERLER Çetin: "Adana’nın sorunları ancak el birliğiyle ...
Otomobil kullanırken karısıyla tartışınca ağaca çarptı Adana’da bir kişi, otomobil kullanırken eşiyle tartışınca yol kenarındaki ağaca çarptı, karı-koca ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından kadın kocasına saldırdı Görgü tanığı, "İlginç bir kazaydı. Kaza olduktan sonra bile kavgaya devam ettiler" dedi
YEREL HABERLER Otomobil kullanırken karısıyla tartışınca ağaca ...
Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde tarlada çalışırken gül alan kadınlar şaşırdı Adana'da narenciye bahçesindeki kadın çiftçilere gül dağıtıldı Gül dağıtılan kadınlar, hatırlandıkları için mutlu oldu
YEREL HABERLER Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde tarlada çalışırken gül ...
25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adana'da 25 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hayvan hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 25 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hayvan ...
Sahte polis kimliğiyle narkotik uygulaması yaptılar Adana’da sahte polis kimliği çıkartıp narkotik uygulaması yaptığı öne sürülen iki zanlı yakalandı Zanlıların ifadesinde polis olmayı çok istediklerini ancak olamayınca kimlik çıkartarak uygulama yaptıklarını söyledikleri öğrenildi
YEREL HABERLER Sahte polis kimliğiyle narkotik uygulaması ...
AOSB proje yarışması hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER AOSB proje yarışması hazırlıkları başladı
Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır ...
Apartmanı koku sarınca doktorun öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Apartmanı koku sarınca doktorun öldüğü ortaya çıktı
Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
YEREL HABERLER Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da
Vali Elban: "Adana Lezzet Festivali olarak ayrı bir kulvardayız"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Adana Lezzet Festivali olarak ayrı bir ...
Vursavuş özür diledi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Vursavuş özür diledi Adana Büyükşehir Belediye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.