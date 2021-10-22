Rektör Tümay'a “Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri" kataloğu takdim edildi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’a “Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri” kataloğu verildi.

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Mehmet Yürekli, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Mehmet Yürekli, etkinlikler hakkında Tümay’a bilgi verdi.

Tümay, “ATÜ Adana Kent Kitaplığı Adana, Çukurova hatta Akdeniz olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilgi kaynaklarından faydalanılabilir. Kitaplık, Çukurova bölgesi ile ilgili araştırma yapmak isteyenler için bir başvuru kaynağı oldu” dedi.

Mehmet Yürekli ise Tümay’a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına Milli Mücadele Seçkisi kitabı hazırladık. Mehmet Yürekli, Ahmet Karataş ve Mehmet Emin Arıcı tarafından hazırlanan kitap, şiir, yazı, fotoğraf ve belgelerden oluşacak. Adana’nın Fransız işgali, anavatana katılması ve 5 Ocak 1922 ilk kurtuluş bayramının kutlanması ile başlayan kitapta, ilk kez ortaya çıkacak olan bilgi ve belgeler yer alacak. Anılan kitap, 100. Yıl anısına Adanalılara dağıtılacaktır” ifadelerini kullandı

Ziyaret sonunda Yürekli, “Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri” kataloğunu Rektör Tümay'a takdim etti.

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