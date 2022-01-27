Vakıfbank maçı covid nedeniyle ertelendi

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29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda oynanacak olan Çukurova Belediyesi Spor KulübüVakıfbank Kadınlar 1. Ligi müsabakası, Vakıfbank takımındaki covid19 pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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