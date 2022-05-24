Adana´da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı



Gökhan KESKİNCİAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü´ne bağlı Siber Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele çalışmaları kapsamında 44 ilde 314 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişileri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit etti. Ekipler çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 570 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ-Anıl ATAR

2022-05-24 12:33:21



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