Büyükşehir sivrisinek ve haşere ile mücadeleyi yoğunlaştırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi, sinek ve zararlı haşerelere karşı rutin olarak gerçekleştirdiği mücadele çalışmalarını yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yoğunlaştırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana merkez ve kırsal ilçelerde 110 araç, 371 personel ve çok sayıda ilaçlama ekipmanı ile sinek ve diğer haşerelerle mücadele ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelleri tarafından yürütülen mücadelede, ekipler ilaçlama konusunda doğal hayatı ve biyolojik dengeyi gözeterek hareket ediyor. 15 ilçenin tamamında çalışmalarını sürdüren ekipler, haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanarak bilimsel programlar doğrultusunda uygulamalar yapıyor.

Göletler, havuzlar, rögar ve PTT kapakları, bataklıklar, doğal çukurlardaki su birikintileri, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temellerindeki su birikintileri, su varilleri, bodrumlar, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi yerlerde sinek ve haşere ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.