Adana'da 275 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da polis 275 litre sahte içki ele geçirirken, iki zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Tahsilli ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 ayrı iş yerinde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Savcılığın arama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 685 litre alkol, 13 litre içki kiti, bin 150 şişe ve kapağı ile satışa hazır 275 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Hasan Y., Ülkü Y. ile Ali O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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