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Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı Karalar: "Kadınların sorunlarının azalması ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceğiz"

İHA

Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı Karalar: "Kadınların sorunlarının azalması ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların sorunlarının azalması ve kadınerkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Hazırlık Çalıştayı, Seyhan Oteli’nde yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili yetkililerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, aktivistlerin ve yerel öznelerin iştirak ettiği Hazırlık Çalıştayı’nda açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hepimiz biriz, birlikte eşitiz. Adana’yı eşitlikçi bir kent yapma kararlılığımız doğrultusunda; Yerel Eşitlik Eylem PlanıYEEP Hazırlık Çalıştayı’nı paydaşlarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kadınların yaşadığı sorunların çözülmesi ve kadınerkek eşitliğinin sağlanması için güçlü şekilde çaba gösteren bir yönetim olduklarını ifade eden Başkan Karalar, “Seyhan Belediyesindeyken de kadınerkek eşitliği, kadınlarımızın yaşadığı sorunların azaltılması konularında çok iş yaptık. Şimdi de kadınlara meslek edindirme kursları verilen NİYET Akademi’yi kurduk. Meryem Kadın Kooperatifimiz var. Kreşleri de eğitime önem vermemizin dışında, anneler rahat çalışabilsin, üretimdeki yerlerini alabilsin ve aile bütçelerine katkı sağlayabilsinler diye yaptık ve yapıyoruz. Büyükşehir olarak bu konularda yoğun çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.
"Kadınerkek eşitliği konusunda sorunlarımız var ve kat etmemiz gereken yol uzun" ifadesini kullanan Karalar, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetten sonra büyük kazanımlar elde edilmesine rağmen bu konuda sorunlarımız vardı fakat son dönemde sadece kadınerkek eşitliğiyle, kadın haklarıyla ilgili değil, toplumu meydana getiren bütün kesimler arasında eşitsizlik ortaya çıktı. Birlikte yaşama kültürü büyük zarar gördü. O yüzden bu dönemde Yerel Eşitlik Eylem Planı daha da önem kazanıyor. Biz zaten kadınerkek eşitliği, fırsat eşitliği ve hizmette eşit olunması konularında hassas davranan, bunun gereklerini yerine getiren bir yönetimiz. Mağdura, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmaya çalışan bir belediyeyiz. Turizm, Ulaşım planlarımızın yanında Yerel Eşitlik Eylem Planı da büyük önem taşıyor. Bu konudaki eksiklerimizi görmemiz ve yapmamız gerekenlerin ortaya konulması açısından bu ve benzeri çalışmaları çok önemsiyoruz. Bizlere yol gösteren çalışmalar bunlar.”
Konuşmaların ardından YEEP Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi.

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