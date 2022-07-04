Adana’da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Adana’nın Aladağ ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıldam mevkisinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kozan, Pozantı ve Karaisalı orman işletme müdürlüğü ekipleri 20 arazöz ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik yangının sarp arazide çıktığını belirterek, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındığını, çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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