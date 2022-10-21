Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti (2)



'KÖPEĞE ACIDIĞIM İÇİN MESAJ GÖNDERDİM'

Adana'nın Seyhan ilçesinde mağazada bırakılan köpeğin havlaması nedeniyle Derya Tunçgöğüs'ü darbettiği iddia edilen ev kadını Okşan Yılmaz (38), tartışma sırasında ilk saldırının karşı taraftan geldiğini söyledi. Olay öncesi yaşananları aktaran Okşan Yılmaz, "Gece yarısı çok kötü bir köpek inleme sesi geldi. Sese uyandım ve sabaha kadar hiç uyumadım, köpek de sürekli inledi. Benim de köpeğim var. Köpeğin sesinin nereden geldiğini öğrenmek için sürekli balkona çıktım, saat 07.00 oldu ve hala uyanıktım. Daha sonra geçenlerin mağazaya baktığını gördüm ve seslerin geldiğini anladım. Sosyal medya hesaplarından numaralarını bulup, mesaj attım. Mağazalarına köpek bıraktıklarını ve gece boyu inlediğini, vicdanımın uyumadığını ve bu şekilde bakılamayacağını bildiren bir mesaj attım. Gürültü yüzünden değil; köpeğe acıdığım için mesaj gönderdim. Daha sonra hakaretvari, akıl verir tarzda mesajlar gönderdi. Bu mesajların üzerine cevap vermedim" dedi.

'KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDA KALDIM'

Mesajlaşmanın ardından mağaza karşısındaki terzide karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz, "Yanlış bir mesaj atmadığımı ifade etmeye çalıştığım sırada birden saldırdı, ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Bu olaylardan sonra ben de darp raporu aldım. Benim de vücudumda yara izleri bulunuyor. İfademi verdim ve şikayet dilekçeme mesajları ekledim. Hayvansever olmadığımı iddia etmiş fakat hayvansever birisiyim. Benim de köpeğim var; vicdanen rahatsız oldum. Beni zaten rezil edeceği, farklı yollara gireceği gibi konuşmalar yapıyormuş. Benim adalete inancım sonsuz. Böyle insanlar, köpekleri koruyormuş gibi görünüp, daha fazla eziyet ve işkence ediyorlar diye düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-10-21 16:41:09



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