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2022 ADANA İFTAR VE SAHUR (İMSAK) SAATLERİ
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:55 06:17 12:47 16:21 19:08 20:25 2 03.04.2022 Pazar 04:53 06:15 12:47 16:21 19:09 20:26 3 04.04.2022 Pazartesi 04:52 06:14 12:47 16:21 19:10 20:27 4 05.04.2022 Salı 04:50 06:12 12:47 16:22 19:11 20:28 5 06.04.2022 Çarşamba 04:48 06:11 12:46 16:22 19:12 20:29 6 07.04.2022 Perşembe 04:47 06:09 12:46 16:22 19:13 20:30 7 08.04.2022 Cuma 04:45 06:08 12:46 16:22 19:14 20:31 8 09.04.2022 Cumartesi 04:43 06:06 12:45 16:22 19:14 20:32 9 10.04.2022 Pazar 04:42 06:05 12:45 16:23 19:15 20:33 10 11.04.2022 Pazartesi 04:40 06:04 12:45 16:23 19:16 20:34 11 12.04.2022 Salı 04:38 06:02 12:45 16:23 19:17 20:35 12 13.04.2022 Çarşamba 04:37 06:01 12:44 16:23 19:18 20:37 13 14.04.2022 Perşembe 04:35 05:59 12:44 16:24 19:19 20:38 14 15.04.2022 Cuma 04:33 05:58 12:44 16:24 19:20 20:39 15 16.04.2022 Cumartesi 04:32 05:57 12:44 16:24 19:21 20:40 16 17.04.2022 Pazar 04:30 05:55 12:43 16:24 19:21 20:41 17 18.04.2022 Pazartesi 04:28 05:54 12:43 16:24 19:22 20:42 18 19.04.2022 Salı 04:27 05:53 12:43 16:24 19:23 20:43 19 20.04.2022 Çarşamba 04:25 05:51 12:43 16:25 19:24 20:45 20 21.04.2022 Perşembe 04:23 05:50 12:43 16:25 19:25 20:46 21 22.04.2022 Cuma 04:22 05:49 12:42 16:25 19:26 20:47 22 23.04.2022 Cumartesi 04:20 05:47 12:42 16:25 19:27 20:48 23 24.04.2022 Pazar 04:19 05:46 12:42 16:25 19:28 20:49 24 25.04.2022 Pazartesi 04:17 05:45 12:42 16:25 19:29 20:51 25 26.04.2022 Salı 04:15 05:44 12:42 16:26 19:29 20:52 26 27.04.2022 Çarşamba 04:14 05:43 12:41 16:26 19:30 20:53
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:12 05:41 12:41 16:26 19:31 20:54 28 29.04.2022 Cuma 04:11 05:40 12:41 16:26 19:32 20:55 29 30.04.2022 Cumartesi 04:09 05:39 12:41 16:26 19:33 20:57 30 01.05.2022 Pazar 04:08 05:38 12:41 16:26 19:34 20:58
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:14
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