Adana Kültür Yolu Festivali, renkli anlara sahne oldu

Kültür ve sanatı buluşturan Adana Kültür Yolu Festivali’nde altıncı gün geride kaldı. Alagöz Dans Topluluğu’nun, Türk halklarının zengin kültürel mirasını; müzik, dans ve tiyatro ile buluşturduğu 'Destanların Dansı' gösterisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahnelenen gösteride, 'Nuh Tufanı'ndan 'Dede Korkut'a, 'Sarı Gelin'den 'Tomris'e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren bir performans sunuldu.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, büyüleyici melodileriyle Adana’yı müziğin sihriyle buluşturdu. Uğurlu, Adana Müze Kompleksi Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir piyano resitali sundu.

İzmir Devlet Tiyatrosu; Rembetiko müziğinin en parlak döneminin ünlü şarkıcılarının hayat öykülerinden yola çıkarak, o müziğin kültürünü sahneye taşıyan tiyatro oyunu 'Rembetiko Efsanesi' ile 01 Burda PGM’de izleyici karşısına çıktı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'On Kişiydiler' oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi’nde buluştuğu tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi. 1930’ların başında, Nazi Almanya’sının yükselişi sırasında Berlin’de bir kabarede yaşananları anlatan Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun 'Hayat Bir Kabaredir' isimli oyunu, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Adanalılara bir kara komedi gecesi yaşattı.

Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi’nde gerçekleşen 'Çocuklar için Basit Restorasyon Çalışmaları' atölyesinde ise minikler, tarihin ve kültürel mirasların önemini keşfetti.

Ünlü sanatçı Emre Aydın, festivalin altıncı gününde Merkez Park’ta on binlerce hayranına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. 'Git', 'Bir Pazar Kahvaltısı', 'Tam Dört Yıl Olmuş Dün', 'Hoşçakal' ve 'Son Defa' gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Adanalılarla hep bir ağızdan söyledi. Aydın, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına sahneden seslenerek, "Süper görünüyorsunuz! Biz Adana’ya her seferinde sevinerek geliyoruz çünkü her zaman çok iyi seyirci oluyor" dedi.