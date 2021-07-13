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Haberler Gündem Güvenlik ŞİRİNLER ÇETESİNE OPERASYON! Son dakika: Adana merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 39 şahıs gözaltına alındı
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Adana merkezli 4 ilde yapılan 43 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 39 şahıs gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; liderliğini A. A. isimli şahsın yaptığı ve kamuoyunda “Şirinler Çetesi” olarak bilinen “Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü”ne yönelik operasyon düzenledi

ŞİRİNLER ÇETESİNE OPERASYON! Son dakika: Adana merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 39 şahıs gözaltına alındı

“Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Kasten Adam Öldürme”, “Yağma”, “Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Tehdit”, “Darp”, “Kasten Yaralama”, “İş Yeri Kurşunlama” gibi suçları işledikleri tespit edilen ve örgütle iltisaklı şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması amacı ile başlatılan operasyon, Adana merkezli olmak üzere Antalya, Mersin ve Ankara illerinde toplam 43 adrese eş zamanlı düzenlendi.

SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 10 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ve çok sayıda tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 5 adet sinyal kesici cihaz, 1 adet telsiz ve şarj cihazı
6136 SKM kapsamına giren kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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