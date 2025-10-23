Adana nerede? Adana hangi bölgede, komşu illeri neler?

ADANA NEREDE?

Adana, Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan köklü bir şehirdir. Seyhan Nehri’nin iki yakasında kurulmuş olan kent, verimli Çukurova Ovası’nın merkezindedir. Doğusunda Osmaniye ve Kahramanmaraş, batısında Mersin, kuzeyinde Niğde, güneyinde ise Akdeniz yer alır. Bu stratejik konum, Adana’yı tarih boyunca hem tarımsal hem de ticari açıdan önemli bir merkez haline getirmiştir. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin altıncı büyük ili olan Adana, Toros Dağları’nın eteklerinden Akdeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya sahiptir. Bu konum sayesinde şehir, hem dağ ikliminin serinliğini hem de Akdeniz’in sıcaklığını aynı anda yaşar. Baharda portakal çiçeklerinin kokusu tüm şehri sararken, yaz aylarında bereketli tarlalar ve sulama kanalları Adana’nın canlılığını artırır.

REKLAM

ADANA HANGİ ŞEHİRDE?

Adana, aynı adı taşıyan Adana ilinin merkez şehridir. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biridir ve yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahiptir. Kentin merkezinde yer alan Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçeleri, hem ekonomik hem sosyal hayatın odak noktasıdır. Şehir, modern mimarisiyle geleneksel dokusunu bir arada barındırır. Taş Köprü, Seyhan Nehri üzerinde Roma döneminden kalma bir mühendislik harikası olarak hâlâ kullanılmaktadır. Nehrin iki yakasını birleştiren bu köprü, Adana’nın hem geçmişini hem bugünkü dinamizmini simgeler.

ADANA HANGİ ÜLKEDE? Adana, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır. Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda bulunan şehir, ülkenin hem tarım hem sanayi hem de gastronomi açısından en güçlü merkezlerinden biridir. Türkiye’nin güneyini kuzeye bağlayan ulaşım hatları — özellikle Adana-Gaziantep otoyolu ve Çukurova Bölgesel Havalimanı — kenti bölgesel bir ticaret merkezi haline getirir. Tarih boyunca Adana; Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu zengin tarih, şehrin kültürel kimliğine derin bir çeşitlilik kazandırmıştır. Bugün Adana, Anadolu’nun bereketli topraklarıyla Akdeniz’in sıcak insan ilişkilerini birleştiren bir yaşam merkezidir. REKLAM ADANA’YA NASIL GİDİLİR? Adana’ya ulaşım oldukça kolaydır. Şehir, hem kara hem hava hem de demiryolu bağlantılarıyla Türkiye’nin dört bir yanına entegre durumdadır. Havayoluyla: İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na her gün düzenli uçuşlar bulunur. Havalimanı, şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıktadır. Kara yoluyla ise Adana, Türkiye’nin en gelişmiş otoyollarından biri olan O-52 (TEM Otoyolu) üzerindedir. Bu yol Mersin, Gaziantep ve Hatay yönünden gelenler için ideal güzergâhtır. Demiryoluyla ile de gidilir. Adana Garı, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerle doğrudan bağlantıya sahiptir.