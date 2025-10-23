Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Adana nerede? Adana hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Adana nerede? Adana hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana, sıcak iklimi, bereketli toprakları ve kendine özgü kültürüyle öne çıkan şehirlerden biri. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan kent, hem tarım hem de sanayi açısından ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Zengin mutfağı, nehir kenarındaki yaşamı ve tarihi yapılarıyla Adana, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte, Adana nerede? Adana hangi bölgede, komşu illeri neler? sorularının yanıtları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 12:32 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA NEREDE?

        Adana, Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan köklü bir şehirdir. Seyhan Nehri’nin iki yakasında kurulmuş olan kent, verimli Çukurova Ovası’nın merkezindedir. Doğusunda Osmaniye ve Kahramanmaraş, batısında Mersin, kuzeyinde Niğde, güneyinde ise Akdeniz yer alır. Bu stratejik konum, Adana’yı tarih boyunca hem tarımsal hem de ticari açıdan önemli bir merkez haline getirmiştir. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin altıncı büyük ili olan Adana, Toros Dağları’nın eteklerinden Akdeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya sahiptir. Bu konum sayesinde şehir, hem dağ ikliminin serinliğini hem de Akdeniz’in sıcaklığını aynı anda yaşar. Baharda portakal çiçeklerinin kokusu tüm şehri sararken, yaz aylarında bereketli tarlalar ve sulama kanalları Adana’nın canlılığını artırır.

        REKLAM

        ADANA HANGİ ŞEHİRDE?

        Adana, aynı adı taşıyan Adana ilinin merkez şehridir. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biridir ve yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahiptir. Kentin merkezinde yer alan Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçeleri, hem ekonomik hem sosyal hayatın odak noktasıdır. Şehir, modern mimarisiyle geleneksel dokusunu bir arada barındırır. Taş Köprü, Seyhan Nehri üzerinde Roma döneminden kalma bir mühendislik harikası olarak hâlâ kullanılmaktadır. Nehrin iki yakasını birleştiren bu köprü, Adana’nın hem geçmişini hem bugünkü dinamizmini simgeler.

        ADANA HANGİ ÜLKEDE?

        Adana, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır. Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda bulunan şehir, ülkenin hem tarım hem sanayi hem de gastronomi açısından en güçlü merkezlerinden biridir. Türkiye’nin güneyini kuzeye bağlayan ulaşım hatları — özellikle Adana-Gaziantep otoyolu ve Çukurova Bölgesel Havalimanı — kenti bölgesel bir ticaret merkezi haline getirir. Tarih boyunca Adana; Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu zengin tarih, şehrin kültürel kimliğine derin bir çeşitlilik kazandırmıştır. Bugün Adana, Anadolu’nun bereketli topraklarıyla Akdeniz’in sıcak insan ilişkilerini birleştiren bir yaşam merkezidir.

        REKLAM

        ADANA’YA NASIL GİDİLİR?

        Adana’ya ulaşım oldukça kolaydır. Şehir, hem kara hem hava hem de demiryolu bağlantılarıyla Türkiye’nin dört bir yanına entegre durumdadır. Havayoluyla: İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na her gün düzenli uçuşlar bulunur. Havalimanı, şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıktadır.

        Kara yoluyla ise Adana, Türkiye’nin en gelişmiş otoyollarından biri olan O-52 (TEM Otoyolu) üzerindedir. Bu yol Mersin, Gaziantep ve Hatay yönünden gelenler için ideal güzergâhtır. Demiryoluyla ile de gidilir. Adana Garı, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerle doğrudan bağlantıya sahiptir.

        ADANA’DA NELER YAPILIR?

        Adana, kültür, tarih, doğa ve gastronomiyle dolu bir şehirdir. En ünlü etkinliklerden biri, her yıl baharda düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’dır. Şehir bu dönemde adeta renkli bir açık hava festivaline dönüşür; caddeler müzik, dans ve kokularla dolar. Tarihi keşif yapmak isteyenler için Taş Köprü, Ulu Camii, Ramazanoğlu Konağı ve Büyük Saat Kulesi mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Adana Arkeoloji Müzesi ise kentin binlerce yıllık tarihini gözler önüne serer. Doğaseverler için Seyhan Baraj Gölü çevresinde yürüyüş yapmak, Kapıkaya Kanyonu veya Belemedik Vadisi’ni keşfetmek eşsiz deneyimler sunar. Yaz aylarında serinlemek isteyenler için Karataş ve Yumurtalık sahilleri idealdir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!