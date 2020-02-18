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AA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iş adamlarının imzalarını taklit edip bu kişilerin adına senet düzenleyerek borçlandırdığı öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik 4 gün önce başlatılan operasyon kapsamında aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüpheliler arasındaki özel bir bankada çalışanı olan N.P'nin elde ettiği bazı iş adamlarına ait imza sirkülerini ele geçirip suç örgütüne verdiği, imzalar kullanılıp sahte senet düzenlenerek mağdurların 186 milyon lira borçlandırıldığı ve iş adamlarının icraya verildiği öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden avukatlar F.P. ve O.Y'nin de arasında olduğu 6'sı tutuklandı, banka çalışanı N.P'nin de yer aldığı 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.