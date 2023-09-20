Adana’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Adana'da yolun karşısına geçen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Olay, Kozan Karacaoğlan mahallesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y kullandığı 01 ARD 695 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 01 AIU 140 plakalı otomobili kullanan C.G, motosikletliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola düşerken, motosiklette kaza yerinin 50 metre uzağına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kozan Devler Hastanesine kaldırdı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.