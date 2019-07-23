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HaberlerGündemAdana’da Seyhan Nehri'nde cansız beden bulundu - Haberler

Adana’da Seyhan Nehri'nde cansız beden bulundu

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar, su içerisinde cansız beden olduğunu fark etti. Polisin nehir kıyısında bulduğu kadın çantasından S.D.'ye (51) ait kimlik çıktı. Ölümü şüpheli bulunan kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

cansız beden bulundu

Adana’da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Seyhan Nehrinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde cansız beden olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinden S.D.'ye (51) ait kimlik çıktı. Sualtı polisi ise kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. S.D.'ye ait olduğu tahmin edilen cansız beden otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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