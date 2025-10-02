Aydın, festivale gelecek katılımcıların şırdanından tatlısına, kebabından ciğerine kadar kentin tüm lezzetlerini bir arada bulabileceğini ifade etti. Festival için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve heyecanla geri sayıma başladıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti: "365 gün 24 saat festivale hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Adana kebabı, yanındaki salata çeşitleri, yağlı ekmeği ve erkek kuzu etiyle yapılmasıyla dünyaya damga vurmuş bir lezzet. Her şey yerinde güzel. Adana kebabı da burada güzel. Başka illerin yemekleri orada güzel. Bir lezzet bir yerde ünlendiyse diğer tarafta aynı tadı alamazsın. Gelecek misafirleri festival alanında lezzetler bekliyor. Gelsinler ve gözü kapalı her şeyi yesinler. Herkesi Adana'ya lezzet festivaline bekliyoruz. Gez dünyayı, ye Adana'yı."