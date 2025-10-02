Habertürk
        Adanalı kebapçılar "9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ne hazır

        Adana'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılacak kebapçılar, coğrafi işaret tescilli lezzeti ziyaretçilere sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Festivalin sponsorlarından işletmeci Yaşar Aydın, "Gelecek misafirleri festival alanında lezzetler bekliyor. Gelsinler ve gözü kapalı her şeyi yesinler. Herkesi Adana'ya lezzet festivaline bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:20
        1

        Adana'daki 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Valilik tarafından Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta düzenlenecek.

        2

        Kente özgü yemekler ve sokak lezzetlerinin de yer alacağı festival, bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla gerçekleştirilecek.

        3

        Coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer, şırdan, şalgam ve pek çok lezzetin ziyaretçilere sunulacağı festivalde, çeşitli paneller, yarışmalar ve tadım etkinlikleri yapılacak.

        4

        Festivalde yer alacak Adanalı kebapçılar da çok sayıda katılımcının beklendiği festival öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        5

        Festivalin sponsorlarından işletmeci Yaşar Aydın, festivallerin Adana'ya renk kattığını söyledi. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin her yıl üzerine koyarak devam ettiğini anlatan Aydın, "Her yıl katılımcı sayısı gittikçe katlanıyor. Bu durumu Adana insanının sıcakkanlılığı, misafirperverliği, lezzetlerimizin kalitesinin yüksek olması etkiliyor. Bir şehri tanıtırken sadece lezzete değil her şeye dikkat etmek lazım" diye konuştu.

        6

        Aydın, festivale gelecek katılımcıların şırdanından tatlısına, kebabından ciğerine kadar kentin tüm lezzetlerini bir arada bulabileceğini ifade etti. Festival için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve heyecanla geri sayıma başladıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti: "365 gün 24 saat festivale hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Adana kebabı, yanındaki salata çeşitleri, yağlı ekmeği ve erkek kuzu etiyle yapılmasıyla dünyaya damga vurmuş bir lezzet. Her şey yerinde güzel. Adana kebabı da burada güzel. Başka illerin yemekleri orada güzel. Bir lezzet bir yerde ünlendiyse diğer tarafta aynı tadı alamazsın. Gelecek misafirleri festival alanında lezzetler bekliyor. Gelsinler ve gözü kapalı her şeyi yesinler. Herkesi Adana'ya lezzet festivaline bekliyoruz. Gez dünyayı, ye Adana'yı."

        7

        İşletmeci Sabri Gel de geleneksel hale gelen festivale her yıl katıldıklarını söyledi. Katılımcı sayısı her geçen yıl artan festivale daha heyecanlı hazırlandıklarını anlatan Gel, "Burada önemli olan ticaretten çok Adana'mızı daha iyi tanıtmamız. Kebabımızı yedirmek, insanları bu lezzetle buluşturmak istiyoruz. Her geçen yıl katılımcı sayısı artıyor. Gördüğüm kadarıyla bize daha çok iş düşüyor. Şehir dışından gelen misafirlerimizin Adana kebabını Adana'da yemesi gerektiğini ve bu lezzetin buranın dışında olmadığını görmelerini istiyoruz" dedi.

        8

        Kentin yanı sıra diğer illerden herkesi hem göze hem de damağa hitap edecek festivale beklediklerini dile getiren Gel, katılımcıların etkinlikten memnun ayrılacağını belirtti.

        #yerel haberler
        #adana haberleri
