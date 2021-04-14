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HaberlerGündemAdanalı lokanta şefi 5 ayda tam 63 kilo verdi
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Adanalı aşçı şefi 5 ayda tam 63 kilo verdi

Beslenme düzenini değiştirip spora başlayınca adeta adeta dünyaya yeniden geldi. Adanalı aşçı şefi Türev Uludağ, oğlunun doğum gününde kendine söz verince hayatı değişti. 5 ayda tam 63 kilo verdi

Adanalı lokanta şefi 5 ayda tam 63 kilo verdi
HABERTURK.COM

Show Haberden Burcu Ayyıldız'ın haberine göre Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada şeflik yapınca yemekten kaçamadı. Aşçı şefi Türev Uludağ, "Yıllarca kendime ihanet etmişim gibi düşünüyorum. Ameliyatsız sadece spor ve diyet baka hiç bir şey olmadı" diye konuştu.

"SAĞLIKLI VE GÜZEL BİR ÖMÜR YAŞAMAK İÇİN"

Kilo alma serüveni liseye geçmesiyle başladı. Aşçılık mesleğini seçince gaza bastı. "Adanalı olup da yemeğe düşkün olmamak mümkün değil" diye konuşan Uludağ, "Daha uzun ömürlü, sağlıklı, güzel bir yaşam sürdürmek istiyorum" ifadesini kullandı.

ÇABALARININ MEYVESİNİ KISA SÜREDE ALDI

Çocuğu Uraz'ın doğum günü dönüm noktası oldu. Hemen kalori hesabına ve spora başladı. Çabaların meyvelerini kısa sürede aldı. Tam 5 ayda 63 kilo verdi.

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