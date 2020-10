Adaptif far sistemi nedir, adaptif far sistemi tanımı ve anlamı nedir, adaptif far sistemi örnek anlatımı nasıldır, adaptif far sistemi kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Adaptif Far Sistemi Tanımı:

Adaptif far sistemi; Adaptif farlar artık birçok üstün özellikli araçta standart donanım olarak listelenmiştir, ancak hala çok yenidirler, çoğu sürücüye yabancıdırlar. Gece sürüşlerinde görüş alanını geliştiren aktif bir güvenlik özelliği olan uyarlamalı farlar, sürücünün tam anlamıyla köşeleri veya mesafeyi görmesini sağlar.

Üreticiler, aracın konumunu izlemek ve far işlevini buna göre değiştirmek için sensörleri veya kameraları veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanan farklı sistemlere sahiptir.

Adaptif Far Sistemi Örnek Anlatımı ve Kullanıldığı Yerler:

Adaptif farların en temel formlarından biri, isteğe bağlı güvenlik paketinde, küçük otomobil gibi lüks araçlardan küçük, uygun fiyatlı modellere kadar kullanılabilen otomatik uzun far işlevidir.