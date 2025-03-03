Survivor kim elendi, kim gitti? 3 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu ve eleme düellosu gündeme geldi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ikinci etabı oynandı. Yarışmacılar kıyasıya mücadeleye devam ederken Yunus Emre ve İsmail'in karşılaşması dikkat çekti. Peki, 3 Mart Pazartesi günü Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. İsmail ve Yunus Emre mücadelesi, ada konseyi ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı? 3 Mart 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
ELEME DÜELLOSUNDA KİMLER VARDI?
Yağmur Banda-Meryem Kasap düellosunu Yağmur Banda kazandı. Yağmur, Survivor hayatına devam ediyor.
Asena Demirbağ-Senem Genç düellosunu Asena Demirbağ kazandı. Asena, Survivor hayatına devam ediyor.