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Adele: Irkçılık yaşıyor ve her yerde

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesi tepkilere neden oldu. Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak George Floyd'un ölümüne yol açması ABD’yi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı Adele de tepkisini dile getirdi

Adele

Ünlü şarkıcı Adele tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"George Floyd cinayeti dünya çapında şok dalgaları yarattı, sayısız kişi buna katıldı. Protestolar ve yürüyüşler aynı anda tüm dünyada gerçekleşiyor ve ivme kazanıyor. Haklı olarak öfkelen ama odaklan! Dinlemeye devam et, sormaya devam et ve öğrenmeye devam et! Şu anda cesaretimizin kırılmaması, manipüle edilmememiz önemli. Bu, sistematik ırkçılık, polisin şiddeti ve eşitsizlikle ilgili. Ve bu sadece Amerika ile ilgili değil! Irkçılık yaşıyor ve her yerde."

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde verdiği 45 kilo ile gündeme gelmişti.

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