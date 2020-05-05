Aden'de doktorlar koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı istiyor

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Yerel basında yer alan bilgilere göre, Aden'deki çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışan 200'den fazla doktor, "iki haftalık kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı alınması" için vilayetteki yetkili makamlara yazılı başvuruda bulundu.

Doktorlar ayrıca sağlık çalışanları için uygun şartların sağlanması talebinde bulundu.

Kovid-19 vakalarının yeni yeni yayılmaya başladığı ülkede, Aden'de son iki gündür bilinmeyen nedenlerle ölümlerin arttığı ifade edilirken, resmi makamlardan ise bu ölümlere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu çağrının tam da bu zamanda yapılması dikkati çekti.

Resmi verilere göre, Aden'de 7, Hadramevt'te 3 ve Taiz'de 2 olmak üzere ülkede tespit edilmiş toplam 12 koronavirüs vakası bulunuyor.

Geçen hafta sözde özerklik ilan eden Güney Geçiş Konseyi, koronavirüsle mücadele kapsamında Aden'de ilan ettiği sokağa çıkma yasağını uygulamada başarısız olmuştu.

Yemen'de sağlık yapısında yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yayılmasının ülkede acı sonuçlarına ilişkin defalarca uyarıda bulunmuştu.

Ülkede ayrıca Dang Humması gibi bazı ateşli hastalıkların da yaygın olduğu biliniyor.