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Adetliyken oruç tutulur mu? Adet (regl) olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Mübarek Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de orucu bozan durumlar oldu. İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutmakla yükümlü. Peki, Adetliyken oruç tutulur mu? Adet (regl) olmak orucu bozar mı? Diyanet İşler Başkanlığı orucu bozan durumlar ve adetliyken oruç tutmakla ilgili merak edilenleri açıkladı

Adetliyken oruç tutulur mu? Adet (regl) olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayında adet olan ya da adet dönemi yaklaşan kadınlar "Adetliyken oruç tutulur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı oruç ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Adetliyken oruç tutulur mu? Adet (regl) olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşler Başkanlığı resmi internet sitesinde İslam dini ile ilgili merak edilen pek çok sorunun cevabını Müslümanlarla paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

ADET ÖNCESİ VE SONRASI GELEN AKINTI ORUCU BOZAR MI?

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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