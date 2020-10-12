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Adezyon nedir?

Kimya bilimine has terimlerden biri olan adezyon, başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki adezyon nedir? Nasıl yazılır? Adezyon ne demek, sözlük anlamı nedir? İşte yanıtlar...

Adezyon nedir?

Adezyon nedir, adezyon tanımı ve anlamı nedir, adezyon örnek anlatımı nasıldır, adezyon kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Adezyon Tanımı:

Adezyon kelimesinin anlamı; hareket ya da durumu arasında yapıştırılması, durum arasında olan yapıştırılmış ya da birleşik, yapışma olarak tanımlanır. Adezyon (yapışma) ve kohezyon da (bütünleşme) hem yapışmayı ifade eden “hesion” kelimesini temel alır.

Birbirlerine yapışan moleküllerin durumunu tanımlayan isimlerdir. Aralarındaki fark, yapışmanın, benzer moleküllerin yapışmasını ifade etmemesi ve yapışmanın, benzer moleküllerin yapışmasını ifade etmesidir.

Adezyon Örnek Anlatımı:

Adezyon, birbirine yapışan moleküllerin aksine birbirine yapışmasını sağlar. Kelime olarak, herhangi bir özelliğine atıfta bulunmak için daha genel anlamda kullanılabilir (örneğin, yapıştırıcılar ve bantlar yapıştırıcılar olarak adlandırılabilir). Tanımlayıcı özellik, yapışmanın iki farklı madde arasında gerçekleşmesidir. Örneğin, su moleküllerinin plastik beherlere yapışması onların kenarlarında daha yüksek bir seviyede tutunmalarına neden olur.

Uyum, birbirine yapışmalarına neden olan benzer moleküller arasındaki karşılıklı çekimdir. Bu sözcük, daha genel anlamda, bir hikaye veya ders gibi bir şeyin aynı kaldığını belirtmek için de kullanılabilir. Uyumun tanımlayıcı özelliği, iki benzer madde arasında meydana gelmesidir.

Adezyon, bir cam kapta su gözlendiğinde bir menisküsten sorumludur, çünkü su, kenarlardaki cama yapışır. Adezyon, mumlu kağıda birleşen su damlacıkları gibi yüzey geriliminden sorumludur.

Adezyon Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Adezyon, farklı türde moleküller için bir tür moleküllerin çekiciliğidir.
  • Adezyon özellikle pozitif veya negatif yükler taşıyan diğer moleküller ile su için oldukça güçlü olabilir.

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