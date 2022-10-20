Adı: Tayfun! Menzil: 561 km! 'Komşu'da panik!

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan, önceki gün saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Tayfun, Türkiye’nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi olurken, birkaç atışlı testinin daha gerçekleştirileceği tahmin edilen füzenin, kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. Böylelikle Tayfun ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.

Öte yandan geliştirilen Türk füze sistemi 'Tayfun'a Yunanistan basını da geniş yer verdi. Dün ve bugün Yunan basınında 561 kilometre menzile sahip Tayfun ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

Eleftherostypos Gazetesi ise Tayfun balistik füzesini Türk analistlerin, ‘Atina’yı ve tüm Yunanistan’ı vurabiliriz’ ifadeleriyle konu edindi. Ayrıca haberlerde Türk basınının, ‘Yunanistan kapsama alanımızda’ başlığı da geçti.

"GÜÇ GÖSTERİSİ" OLARAK SUNULDU

Protothema Gazetesi de Tayfun’un menzili için "Sadece Yunanistan'ı değil, Bulgaristan, Kıbrıs, Suriye, Irak ve Ermenistan gibi Türkiye'nin diğer komşu ülkelerini de kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Skai Televizyonu ise füze denemesini "Güç gösterisi" başlığı ile okurlarına sundu.

"FÜZENİN MENZİLİ, İZMİR-ATİNA MESAFESİNİN 2 KATI"

'Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor' sorusunu soran Ta Nea Gazetesi ise haberinde şu ifadeye yer verdi: "Füzenin kat ettiği mesafe, İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı."