Akdeniz'e uzanan küçük bir yarımada üzerinde M.Ö. 6. yüzyılda Rodoslu kolonistlerce kurulduğu düşünülen Phaselis Antik Kenti, baharın gelmesiyle birlikte doğa yürüyüşçülerinin de ilgi odağı oldu.

DHA'nın haberine göre coğrafi konumu nedeniyle antik dönemde önemli bir liman kenti olan Phaselis, tarihi kalıntılarıyla ziyaretçileri o döneme götürürken, ormanlık alanda yer alan mağaralar da ilgi çekiyor.

Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, antik kentte 2 kilometrelik bir patika yolu bulunduğunu belirtti, bu rotanın tarih ve doğanın bir arada olması açısından doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Hafta sonları antik kentte yürüyüşe büyük ilgi olduğunu kaydeden Gök, doğaseverlerin 'Saklı Mağara' adını verdikleri mağaranın da rağbet gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 5 metre yükseklikte 80 metrekare büyüklükteki bu mağaranın gizli ve zorlu bir girişi bulunduğunu kaydeden Gök, "Mağara girişi hayli zorlu. Göçükler nedeniyle içeriye girmek tehlikeli" diye konuştu.

Antik kentin ormanlık alanında birkaç yerde tünel girişleri bulunduğunu sözlerine ekleyen Gök, "Bunu da şuradan biliyoruz. Bir yürüyüşümüzde köpeğime engel olmaya çalıştık, ama maalesef mağaraya girdi. Biz telaş içinde ne yapabileceğimizi düşünürken, köpeğimi antik kentin içinde buldum. Çok şaşırmıştım" dedi.