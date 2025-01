Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi açılış töreni gerçekleştirildi

Yıkıcı depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman’da yaraları sarmak, öğrencilerin eğitimini sürdürmesini sağlamak üzere inşaatına başlanan Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin yapımı yedi ayda tamamlandı. Geleceğin kuşaklarını yetiştirmek üzere tam donanımlı bir şekilde hazırlanan okulda ilk ders zili çaldı.

İkinci yarı yılda tüm öğrencilerine kapılarını açacak olan okulun açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, bürokratlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının da aralarında olduğu kalabalık bir katılımla yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanı olarak benim ana vazifem:7’den 70’e bütün dünyaya örnek olacak bu dayanışma ruhunu, millet olarak bizi bir arada tutan milli şuurumuzu geliştiren toplumsal yanımızı güçlendiren bu temel referans değerlerimizin gelecek kuşaklara da aksettirilmesi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin özü de bu. Bizi bir millet olarak bir arada tutan bu değerlerimize aynı şekilde çocuklarımızın, torunlarımızın gelecek kuşaklarımızın sahip olması için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak bizim ana vazifemiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yapmaya çaba sarf ettik. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok hızlı değişen ve gelişen dünyada çağın ihtiyaç duyduğu eğitim alanındaki gelişmelere adapte olacağımız şekilde düzenlemeleri de yaptık. Bizi bir arada tutan değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak bu müfredatı ve eğitim-öğretim ortamını hep beraber hayata geçirmiş olacağız."

Okulun Adıyaman’a kazandırılmasına vesile olan Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’a teşekkür eden Bakan Tekin, “O da bu milletin ferdi olmanın sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bize ulaştığında O’nu hemen yetkililere yönlendirdik ve okul çok kısa sürede tamamlanmış oldu. Gaye hanımın şahsında okulun yapımına katkı veren tüm yetkililere ve hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan da törende bir konuşma gerçekleştirdi. Bölgeyi vuran yıkıcı depremin ardından Adıyaman'ın toparlanması ve yeniden canlanması için harekete geçtiklerini söyleyen Erkan, “Adıyaman’la ortak tarihimiz, kültürümüz ve dayanışma ruhumuz, bu topraklara olan bağlılığımı her zaman güçlendirmiştir. Adıyaman, Elâzığ ve Malatya'nın geçmişte “Mahmuret’ül Aziz” adıyla anılması, bu birlikteliğin ne kadar köklü bir geçmişe dayandığının da bir göstergesidir. Elazığlı bir hemşeriniz olarak, Depremin ardından ortak bir amaç belirledik, acil ihtiyaçların yanı sıra eğitim yoluyla da yaralara merhem olmak için bir adım atmayı hedefledik. Tam donanımlı bir okul için dünyanın her yerinden hayırseverler bağışlarını seferber etti. Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışı toplumun ve kolektif eylemin gücünün bir kanıtıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Aslan Selim Anadolu Lisesi, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda depremin yıkıcı etkilerini yaşayan bu şehrin kalbinde yeniden doğuşun bir sembolü olarak inşa edildi. Bu okul, hepimiz için bir umut ve dayanışma örneği olacaktır. Geleceğin liderlerini yetiştirecek eğitim kurumundan mezun olacak her genç kardeşimiz, depremin açtığı yaraların kapanmasına katkıda bulunacak. Eminim gençlerimiz, bu okulda sadece eğitim almakla kalmayacak, benim de sıkı sıkıya bağlı olduğum dürüstlük, çalışkanlık ve alçakgönüllülük gibi üstün değerleri kazanarak mezun olacak. Öğrenciler akademik, sosyal ve duygusal olarak gelişebilecekleri ilham verici öğrenme ortamında parlak bir geleceği şekillendirecekler. Eğitimin devamı konusunda ihtiyaç duyacakları rehberlik ve destek için her zaman yanlarında olacağız. Öğrenmeyi öğrenmekten korkmasınlar, eğitimle sınırsız bir başarının onları beklediğini bilsinler” diye konuştu.

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Erkan’ın liderliğiyle okulun yapımı için dünyanın önde gelen kurumlarından 1 milyon dolar bağış toplandı. Bu tutar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eşleştirilerek 2 milyon dolar elde edildi. Erkan’ın geliştirdiği kaynak ile oluşturduğu fon sayesinde her yıl yüzlerce öğrenciye güvenli, tam donanımlı ve modern bir eğitim-öğretim imkânı sağlanacak.