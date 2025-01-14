İstanbul'da son 2 gün içerisinde sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti. Adli Tıp'ta işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

DHA'nın haberine göre Bakırköy'de dün gece saatlerinde Gültekin Memecan (62) 2 arkadaşı ile birlikte içki içti. 2 arkadaş evlerine döndükten sonra fenalaştı ve Gültekin Memecan'ı arayarak haber verdi.

2 arkadaş hastaneye kaldırılırken Gültekin Memecan içki içmeye devam etti. Memecan'da bir süre sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Gültekin Memecan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer 2 arkadaşın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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"KENDİNİ İYİ HİSSETTİĞİ İÇİN HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMİYOR"

Gültekin Memeca'nın abisi Erdal Memecan, "Perşembe günü arkadaşları ile içerken arkadaşları hastaneye gidiyor. Bizim birader kendini iyi hissettiği için hastaneye gitmeyi kabul etmiyor. 'Ben iyiyim' diyor. Pazartesi sabahı fenalaşıyor. Ev arkadaşı hastaneye kaldırıyor. 09.00 gibi entübe ediliyor. Gece saat 00.00'da da ölüyor. Sürekli içerdi. Sahte alkolü nereden aldığını tam olarak bilmiyoruz. Eminönü bölgesinde diye duyduk. Eşinden ayrılmıştı, pek görüşemiyorduk. 1 tane çocuğu vardı. Arkadaşlarının durumu iyi. Sahte içki içmesinler. Bile bile zehir yani. Bile bile tüketmeleri bana mantıksız geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Başakşehir İkitelli de de bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Pazartesi günü içki içen Türkmenistan uyruklu Agacan Başimov (34) bir süre sonra fenalaştı ve ambulans ile hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Başimov'da hayatını kaybetti. 2 cenazede Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken ilk bulgularda 2 kişinin de sahte içkiden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

"İSTANBUL'DA KAÇAK İÇKİ VE SAHTE ALKOL KULLANIMINDAN 2024 YILINDA 110 KİŞİ ZEHİRLENMİŞ"

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişi zehirlenmiş, bu kişilerden 48'i hayatını kaybetmiştir. Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerimizin yaptığı uygulamalar aralıksız devam etmektedir. Ancak bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışının ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediği de ortadadır."