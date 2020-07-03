AA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Çataltepe köyü Miçolar mezrasının Kovid-19 salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların salgına karşı dikkatli olmaları istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."