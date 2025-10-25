Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 25.10.2025 - 04:18 Güncelleme: 25.10.2025 - 04:18
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan olaya karışan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA
