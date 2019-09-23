Alınan bilgiye göre, Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında Turan Adıyahşi'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.
112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde tedavisi yapılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.
Bina sakinleri ise yangın kontrol altına alınıncaya kadar dışarıda bekledi.
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