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Adıyaman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Adıyaman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü
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AA

Alınan bilgiye göre, Sırakaya köyünde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Sait Mahmut Günakın (40) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Günakın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Günakın'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, köyde de güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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