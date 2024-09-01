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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da kadın cinayeti! | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da kadın cinayeti!

        Adıyaman'da bir kişi, 3 çocuğunun annesi olan eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 05:19 Güncelleme: 01.09.2024 - 05:19
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        Adıyaman'da kadın cinayeti!
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        Adıyaman’da, bir şahıs 3 çocuk annesi eşini öldürdükten intihar etti.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan evlerinde oturan Merve Daşcan (25), ile eşi Ekrem Daşcan (36), arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası cinnet getiren Ekrem Daşcan, eşini evlerinin giriş kısmında başından vurdu. Eşini öldüren Ekrem Daşcan daha sonra aynı tabancayla eşinin cenazesi başında kendi canına kıydı.

        Silah sesleri ve evde bulunan 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukların çığlık seslerini duyan vatandaşlar, olay yerine koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Merve ve Ekrem Daşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Merve ve Ekrem Daşcan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşanılan vahşete şahit olan çocuklar ise polis ekiplerince alınarak olay yerinden götürüldü.

        Polis ekipleri yaşanılan olay sonrası Merve ve Ekrem Daşcan'ın ailelerinin bir birine saldırmaması ve olumsuzlukların olmaması için morgda güvenlik önlemleri aldı.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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