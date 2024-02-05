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        Adıyaman'da okullar tatil edildi

        Adıyaman'da 6 Şubat'ta depremin yıl dönümü nedeniyle okullar tatil edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:24 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:24
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        Adıyaman'da okullar tatil edildi
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        6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi.

        Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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