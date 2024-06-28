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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da örtü yangını: Müdahale sürüyor | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da örtü yangını: Müdahale sürüyor

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dün başlayan ve devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, havadan ve karadan müdahale edilen yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:52
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde dün çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek örtü yangınına dönüştü.

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        Alevleri görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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        Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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        Adıyaman Valisi Osman Varol, yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.

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        Varol, şöyle konuştu:

        "Bir önceki gün başlayan yangın birkaç kez söndürülüp daha sonrasında çeşitli yerlerden yeniden başlamıştır. Tamamen bir örtü yangını şeklinde devam etmektedir. Herhangi bir yerleşim yerini şu ana kadar tehdit etmemiştir. Tehdit etmesin diye gerekli önlemler öncesinde alınmıştır. Ot örtüsünden ve meşe ağaçlarından oluşan bir alanda özellikle tamamen devam etmiştir. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle yangına müdahale edilmektedir. Yangın şu an tamamen küçük bir alanda. Kontrol altındadır.​​​​​​​ Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz."

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        #Adıyaman
        #yangı
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