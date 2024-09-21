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        Adıyaman'da 11 katlı binanın yıkımı dron kamerasında

        ADIYAMAN'da, ağır hasarlı 11 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:35
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        Adıyaman'da 11 katlı binanın yıkımı dron kamerasında
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        ADIYAMAN'da, ağır hasarlı 11 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım, dronla havadan görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi’ndeki 11 katlı bina için yıkım kararı verilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Bina, ekskavatörle kolonları kesilerek büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar dronla havadan görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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