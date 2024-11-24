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        Adıyaman'da hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

        ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, evinde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ'ın (29) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kırşehir'e uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:30
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        Adıyaman'da hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı
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        ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, evinde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ'ın (29) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kırşehir’e uğurlandı.

        Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Musa Dağ, evinde dinlendiği sırada rahatsızlanınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları tarafından Sincik Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden Musa Dağ için bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tırpan, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, uzman çavuşun silah arkadaşları ile yakınları katıldı.

        Yapılan duanın ardından Uzman Çavuş Musa Dağ'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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