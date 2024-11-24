Adıyaman'da hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, evinde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ'ın (29) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kırşehir’e uğurlandı.

Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Musa Dağ, evinde dinlendiği sırada rahatsızlanınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları tarafından Sincik Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.